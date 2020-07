Neues Online-Angebot : IHK-Webinar zum Thema Ausbildung

Düsseldorf/Langenfeld In der Corona-Krise müssen sich Eltern um die Karriere ihrer Kindern kümmern. Das Webinar ist Bestandteil der IHK-Ausbildungsinitiative „Ausbildungshelden gesucht!“

In dem kostenfreien Webinar „Karriere mit Ausbildung – Was Eltern wissen müssen!“ beantwortet die IHK Düsseldorf typische Ausbildungsfragen. Beispiele sind: „Welcher Beruf passt zu den Interessen und Talenten meines Kindes? Welche Chancen bietet der Ausbildungsmarkt? Wie kann ich meinem Kind bei der Ausbildungssuche helfen?“ Das Webinar findet am Mittwoch, 8. Juli, um 16 Uhr. Interessenten können anmeldefrei direkt teilnehmen auf www.duesseldorf.ihk.de, Webcode: 119136041. „Während der Präsentation können die Teilnehmenden natürlich Fragen stellen. Außerdem bieten wir anschließend die Möglichkeit zum individuellen Austausch“, so Peschner.