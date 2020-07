Fußball : MSV verpflichtet Lutz Radojewski

Düsseldorf/Ratingen Der 27-jährige Neffe des ehemaligen Trainers von Ratingen 04/19, Peter Radojewski, hat sich dem Düsseldorfer Fußball-Landesligisten MSV angeschlossen. Für diesen ist die Verpflichtung eines Regionalligaspielers ein Transfercoup.

Namhafter Zugang für den MSV Düsseldorf: Der Fußball-Landesligist hat Lutz Radojewski verpflichtet. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom Ligarivalen VfB Speldorf nach Eller. Radojewski durchlief das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Köln, spielte 2011/12 auch für dessen zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Weitere Regionalliga-Stationen waren der FC Homburg und Waldhof Mannheim. Zudem trug Radojewski unter anderem die Trikots der TuS Koblenz und von Eintracht Trier in der Oberliga. Über Velbert und Cronenberg landete er zuletzt in Speldorf.