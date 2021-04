Ratingen : Abgeordneter bietet Stipendium in den USA an

Abgeordneter bietet Stipendium in den USA an

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer bietet ein Stipendium in den USA an. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Bewerbungen für den einjährigen Aufenthalt sind ab Montag bei dem Ratinger CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Beyer möglich. Teilnehmen können Schüler und junge Berufstätige.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Peter Beyer, bietet Schülern im Alter von 15 bis 17 Jahren, sowie jungen Berufstätigen und Auszubildenden bis 24 Jahren, ein einjähriges Stipendium in den USA an. „Das Parlamentarische Patenschafts-Programm (PPP) ist ein zwischen dem Deutschen Bundestag und dem Kongress der USA vereinbartes Jugendaustauschprogramm, das 1983 anlässlich des 300. Jahrestages der ersten deutschen Einwanderung in die USA von beiden Häusern beschlossen wurde“, erläutert Beyer. In der Zeit des Auslandsaufenthalts übernehmen Bundestagsabgeordnete die Patenschaften für die Stipendiaten.

360 Schüler aus ganz Deutschland verbringen jedes Jahr über das Stipendienprogramm ein Schuljahr in den USA. Dort leben sie als Junior-Botschafter ihrer Heimat in Gastfamilien und besuchen eine öffentliche High School. Auf diesem Weg fördert das PPP den kulturellen Austausch zwischen Deutschland und den USA. Die jungen Menschen lernen Land und Kultur unmittelbar kennen. Gleichzeitig haben sie Gelegenheit, den Gastfamilien und den Menschen, die sie an ihren Schulen und in ihrer Freizeit treffen, Einblicke in die deutsche Kultur sowie das deutsche gesellschaftliche und politische Leben zu geben. Dieser persönliche Kontakt bildet die Basis für stabile soziale Netzwerke zwischen deutschen und amerikanischen Jugendlichen und trägt so zur besseren Verständigung beider Nationen bei.