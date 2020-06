Interview Marion Weißhoff-Günther : „Es kommt auf die Mitglieder an“

Der Landessportbund (LSB) hat berichtet, er könne trotz der Coronavirus-Pandemie keinen Mitgliederschwund bei seinen Vereinen feststellen, eher das Gegenteil sei der Fall. Marion Weißhoff-Günther, Vorsitzende des TV Ratingen, findet, das sei nur die halbe Wahrheit.

Weißhoff-Günther Die sind aus Sicht des LSB zwar richtig, aber die Bestandsaufnahme erfolgt nur einmal im Jahr. Das System ist so, dass wir Vereine einmal Anfang jedes Jahres die Mitglieder zählen und an den LSB melden. Die Zahl stammt also aus dem Januar, also noch vor Corona. Welche Auswirkungen die Pandemie darauf hat, sieht der LSB erst Anfang nächsten Jahres.