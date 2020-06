Handball : „Wolfgang ist für alle da“

Physiotherapeut Wolfgang Heitbrink zwischen Mannschaftsbildern der Handballer des TV Ratingen (links unten) und der SG Ratingen (oben rechts) in seiner Praxis am Kapellenweg. Foto: Simon Krämer/Heitbrink

Ratingen Nach seiner physiotherapeutischen Arbeit mit den Handballern des TV Ratingen übernimmt Wolfgang Heitbrink nun mit Yvonne Finken und Simon Krämer auch die Betreuung der SG Ratingen. Vor allem das Box-Training ist fordernd. Der 51-Jährige würde sich wünschen, dass die Vereine der Stadt mehr zusammenkommen würden.

Noch rund vier Wochen haben die Regionalliga-Handballer der SG Ratingen Pause, bevor die Vorbereitung auf die neue Saison startet. In dieser Zeit haben sie nicht nur individuelle Trainingspläne, sondern auch die Möglichkeit auf Athletiktraining bei Physiotherapeut Wolfgang Heitbrink. Der ist seit Freitag offiziell Kooperationspartner der SG, doch bereits in den vergangenen Wochen arbeiteten er und sein Team mit den Handballern zusammen. „Mit Kralle haben wir jetzt jemanden dabei, der uns im athletischen Bereich noch einmal einen richtigen Push gibt und das überragend macht“, hatte SG-Geschäftsführer Bastian Schlierkamp unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion gesagt.

Gemeint war mit „Kralle“ Simon Krämer. Der 32-Jährige ist bei Heitbrink als Athletiktrainer angestellt und nun genau wie Yvonne Finken, die bereits zuvor als Physiotherapeutin des Regionalliga-Teams agierte und am heutigen Dienstag ihren 27. Geburtstag feiert, für die Betreuung der Handballer mit Heitbrink zuständig. „Wir versuchen, die Professionalität der SG zu unterstützen, damit diese ihre Ziele erreichen kann“, sagt der 51-Jährige. Den Beitrag beschreibt Krämer: „Yvonne betreut den physiotherapeutischen Bereich, ich den athletischen, alles in enger Kooperation mit Trainer Ace Jonovski und Basti Schlierkamp. Wenn zum Beispiel Spieler verletzt sind, kann Yvonne sie hier in der Praxis aufpäppeln, ich sie dann athletisch übernehmen und dann Rückmeldungen an Ace über ihren Zustand geben. Dann kann der Trainer sich ganz auf das Spielerische konzentrieren.“

Entwicklung 2011 zog Wolfgang Heitbrink mit seiner Praxis von Hösel zum Kapellenweg in Ratingen. Seit 2014 bietet sein Team Rehasport an, seit 2017 Ergotherapie, 2018 kam der zweite Standort in Düsseldorf dazu.

Heitbrink ist selber ehemaliger Boxsportler und auch Karate-Trainer, so lag die Einbindung in das Athletiktraining nahe. 2011 – also im Gründungsjahr der SG – eröffnete er am Kapellenweg seine Praxis in Ratingen, inzwischen hat er eine zweite in Düsseldorf und arbeitet nicht nur mit Handballern, sondern auch mit Leichtathletik-Kader-Athleten oder Fitness-Europameistern zusammen, zudem ist er weiterhin Physiotherapeut der Verbandsliga-Handballer des TV. „Wolfgang ist für alle da“, sagt Krämer, der noch aus seiner Ratinger Zeit weiß, dass Heitbrink immer „eine Art Ziehvater für viele von uns“ war.