Fußball : Mailath verlässt Ratinger Reserve

Ratingen Dominik Mailath wechselt von Bezirksligist Ratingen 04/19 II zum B-Kreisligisten CfR Links Düsseldorf. Der 24-Jährige hat in zwei Jahren 29 Spiele für die Ratinger absolviert, in denen er drei Tore schoss und vier vorbereitete.

Dominik Mailath wird im Sommer Ratingen 04/19 nach zwei Jahren in der Bezirksliga-Reserve verlassen und sich CfR Links Düsseldorf in der Kreisliga B anschließen. Der 24-Jährige hat in der Jugend unter anderem in der Junioren-Bundesliga für Fortuna Düsseldorf und in der Junioren-Niederrheinliga für die Sportfreunde Baumberg gespielt. Anschließend lief er in der Kreisliga A und Bezirksklasse für DSV 04, VfB Hilden II, FC Tannenhof und eben Ratingen 04/19 II auf. Seine Bilanz laut Fupa-Datenbank: 108 Spiele, zwölf Tore, 14 Vorlagen. Für die Ratinger Reserve gelangen ihm davon drei Tore und vier Vorlagen in 29 Spielen, einmal lief der Linksfuß mit dem Spitznamen „Sonic“ auch für die Drittvertretung in der Kreisliga B auf. Mailath ist nach Victor Ivanov, Manuel de Marcos Calles (beide zum VfL Benrath) und Niclas Kuypers (Schwarz-Weiß Düsseldorf) der vierte Abgang allein im Juni für das Team des neuen Trainers Peter Köppen.