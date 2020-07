Routinier bleibt an Bord : Fortuna verlängert mit Bodzek

Adam Bodzek (re.) gegen Leipzigs Dani Olmo. Foto: AFP/RONNY HARTMANN

Düsseldorf Fortuna verlängert den Vertrag mit dem 34-Jährigen um ein Jahr. Er soll als Integrationsfigur dabei helfen, den großen Kaderumbruch als Team zu verkraften. Adam Bodzek ist der dienstälteste Spieler in der aktuellen Mannschaft.

Uwe Rösler machte keinen Hehl: Fortunas Trainer wollte unbedingt mit Adam Bodzek weiterarbeiten. Nun hat ihm Sportvorstand Uwe Klein diesen Wunsch erfüllt. Der 34-Jährige bleibt auch nach dem Abstieg an Bord. Der auslaufende Vertrag wurde um ein Jahr bis Ende Juni 2021 verlängert.

„Man hat auch in der abgelaufenen Saison wieder gesehen, wie wichtig Adam Bodzek auf und neben dem Platz für uns ist“, ließ Uwe Klein mitteilen. „Uns steht ein großer personeller Umbruch bevor – umso wichtiger ist es, dass das Team auch Säulen wie Adam behält. Mit seinen Führungsqualitäten, seiner Erfahrung und seinen sportlichen Fähigkeiten wird er auch in der kommenden Saison ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein.“

Bodzek war in der Winterpause 2010/2011 vom MSV Duisburg zur Fortuna gewechselt und geht somit in seine zehnte volle Spielzeit mit den Düsseldorfern. Der gebürtige Pole ist nun mit Abstand dienstältester Fortuna-Profi, nachdem Ex-Kapitän Oliver Fink in die Zweitvertretung gewechselt ist. Am zweitlängsten ist Marcel Sobottka im Kader, der im Sommer 2015 von Schalke zur Fortuna kam.

„Ich bin immer noch traurig und enttäuscht über den Ausgang der Saison. Dass wir uns zu selten für die gezeigten Leistungen und am Ende nicht mit dem Klassenerhalt belohnen konnten, tut enorm weh“, sagt Bodzek. „Deshalb bin ich froh, dass mein Weg mit der Fortuna an dieser Stelle nicht endet, sondern ich auch in der neuen Saison bei einem Neuanfang mit anpacken kann.“

Bisher absolvierte Bodzek für die Düsseldorfer 78 Begegnungen in der Bundesliga, 161 Partien in der Zweiten Liga sowie zwölf Spiele im DFB-Pokal und zwei in der Relegation 2011/12. In der abgelaufenen Saison bestritt der Mittelfeldakteur 30 Pflichtspiele, in der Hälfte davon führte er sein Team als Kapitän aufs Feld.