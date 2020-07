Vertrag wird nicht verlängert : Österreicher Stöger verlässt Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf Kevin Stöger wird wie erwartet Fortuna Düsseldorf verlassen. Der Vertrag des 26-Jährigen ist ausgelaufen und wird nicht verlängert, teilte der Klub am Mittwoch mit. Stöger war im Januar nach einem Kreuzbandriss zurückgekehrt.

Kevin Stöger verlässt den Fußball-Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Der Vertrag des 26 Jahre alten Österreichers endete - „und wird nicht verlängert“, wie der Verein am Mittwochabend bekanntgab. Nach einem Kreuzbandriss war Stöger im Januar wieder eingestiegen. Er war vor zwei Jahren vom VfL Bochum zur Fortuna gewechselt.

47 Pflichtspiele absolvierte Stöger in der Zeit bei Fortuna, in der Rückrunde kam Stöger in allen 17 Spielen zum Einsatz.