Fußball : Keeper Ahmet Taner verlängert beim 1. FC Kleve

Kleve Der 29-Jährige wird auch in der kommenden Saison das Tor des Oberligisten hüten. Auch Luca Plum und zwei Youngster bleiben an Bord.

Der Kader des Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve für die Saison 2022/2023 nimmt immer konkretere Formen an. In den vergangenen Wochen hatten bereits Leistungsträger wie Niklas Klein-Wiele, Pascal Hühner, Fabio Forster und Mike Terfloth ihre Zusage gegeben. Zudem hat Trainer Umut Akpinar seinen Vertrag auf unbestimmte Zeit verlängert – und damit ein Ausrufezeichen gesetzt.

„Umut Akpinar versteht es wie kaum ein anderer, junge Spieler wie uns an die Oberliga heranzuführen und uns die nötige Zeit zu geben“, sagt Christian Emmers über den FC-Coach.

Beide Eigengewächse gehören bereits seit zwei Jahren zum Oberliga-Kader des 1. FC Kleve und kommen immer wieder als Einwechselspieler zum Zuge. Der Verein hat es sich bereits vor einigen Jahren zum Ziel gemacht, möglichst viele Jugendspieler an den Seniorenbereich heranzuführen. Spielpraxis sollen die Fußballer auch in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga sammeln. Der 29-jährige Torwart Ahmet Taner wechselte im Sommer 2017 zum 1. FC. Zuvor lief er für den KFC Uerdingen und den SV Sonsbeck auf. Seit seinem Wechsel hat Ahmet Taner einen Stammplatz zwischen den Pfosten. Er gilt als sicherer Rückhalt, der immer wieder wichtige Punkte festhält. Luca Plum wiederum spielt seit dem Sommer 2018 beim Bresserberg-Klub. Der 26-Jährige kam vom Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter. Der defensive Mittelfeldspieler, der aus Xanten stammt und beim SSV Lüttingen ausgebildet wurde, gehört zur erweiterten Startelf von Umut Akpinar.