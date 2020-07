„Kann ich nicht akzeptieren“ : Hoffmann wehrt sich gegen Vorwürfe einiger Fortuna-Fans

Fortunas Andre Hoffmann. Foto: dpa/Jan Woitas

Düsseldorf Seit vergangenem Samstag steht der Abstieg von Fortuna Düsseldorf fest. Einige Tage später meldete sich Innenverteidiger Andre Hoffmann mit emotionalen Worten via Instagram zu Wort.

Es war auch für Andre Hoffmann kein leichter Samstag. Der gebürtige Essener wurde an der „Alten Försterei“ in Berlin-Köpenick nach einer guten Stunde ausgewechselt und musste den sich anbahnenden Abstieg in den letzten 30 Minuten von der Bank aus mitverfolgen.

Fortunas Innenverteidiger brauchte nach der Niederlage gegen Union einige Tage, um den Abstiegsschock zu verdauen. Am Mittwoch meldete er sich dann via Instagram zu Wort und richtete emotionale Worte an Fortunas Fans. „Es ist hart. Doch wenn man nach dem 34. Spieltag nur 30 Punkte hat, steigt man zurecht ab. Es war vermeidbar und das tut weh“, schreibt Hoffmann. „Wir haben es zu selten geschafft, uns für die guten Leistungen in der Rückrunde zu belohnen. Wir haben einen Rückschlag nach dem anderen bekommen, haben uns als Team geschüttelt und sind immer wieder aufgestanden. Aber vermutlich waren es am Schluss ein paar Schläge zu viel.“

Besonders bitter sei es, dass man den Fans keine weitere Saison in der Bundesliga schenken konnte. Allerdings wehrt Hoffmann sich in seinen Ausführungen auch gegen Anschuldigungen einiger Fans, die behaupten, dass die Mentalität der Spieler nicht gestimmt habe. „Ich habe Verständnis für jeden Unmut, für jeden Fan, der uns Spieler beschimpft und über den Ausgang dieser Saison sauer und enttäuscht ist. Zurecht“, schreibt er. „Aber ich kann nicht akzeptieren, wenn man diesem Team fehlende Leidenschaft und Mentalität vorwirft. Ich werde mich immer schützend und voller Überzeugung vor dieses Team stellen. Wir haben viele Fehler gemacht. Zu viele. Aber wir haben gekämpft. Die Mannschaft, das Trainerteam und das Funktionsteam. Wir haben gemeinsam so viel eingesetzt, aber es war nicht ausreichend und das tut mir für alle, denen der Verein am Herzen liegt, leid.“

Der 27-Jährige absolvierte in dieser Saison 29 Bundesliga-Partien für Fortuna und erzielte dabei zwei Tore - unter anderem den Last-Minute-Treffer am 32. Spieltag gegen RB Leipzig. Sein Vertrag bei den Rheinländern läuft noch bis 2023.

(pabie)