Neuer Vertrag für U23-Team : Fortuna hält an Pechvogel Wiesner fest

Das ist Tim Wiesner

Düsseldorf Torhüter Tim Wiesner galt als großes Talent, doch viele Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Sein Vertrag lief Ende Juni aus. Doch Fortuna gibt dem 23-Jährigen eine weitere Chance – in der U23-Elf.

Zuletzt war es der Fuß, davor der Rücken, davor die Schultern. Tim Wiesners Verletzungshistorie ist für einen 23-Jährigen lang, sehr lang, zu lang. Nun ist klar: Fortuna verlängert dennoch den Vertrag mit dem Torhüter, der als großes Talent gehandelt wurde. Allerdings ist Wiesner nun kein Profi mehr, stattdessen soll er in der U23 langsam wieder an hohe Belastungen herangeführt werden.

Sportvorstand Uwe Klein und Wiesner einigten sich auf einen Einjahresvertrag für die Regionalliga-Mannschaft. „Tim Wiesner ist ein Torwart mit herausragenden Fähigkeiten, hatte in den letzten Jahren aber extrem viel Verletzungspech“, sagt Frank Schaefer, Direktor von Fortunas Nachwuchsleistungszentrum. „Wir verfolgen mit Tim gemeinsam das Ziel, ihn durch Kontinuität und Stabilität in den Trainingsprozessen der U23 wieder an sein Wettkampfniveau heranzuführen. Wenn sein Körper mitspielt, trauen wir ihm nach wie vor eine sehr gute Zukunft zu.“

Vor fünf Jahren rückte Wiesner aus der U19 der Fortuna zu den Profis auf. Seitdem stand der gebürtige Dortmunder in 41 Regionalliga-Spielen zwischen den Pfosten und feierte zudem im Oktober 2017 sein Debüt in der 2. Bundesliga. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen kam Wiesner seit November 2017 in keinem Pflichtspiel mehr zum Einsatz.

Im Januar dieses Jahres reiste Wiesner mit ins Trainingslager nach Marbella, arbeitete hart. Doch bei einem Trainingsspiel bleibt der gebürtige Dortmunder mit seinem rechten Fuß im Rasen hängen. Die bittere Diagnose: Die Syndesmose ist gerissen. Erneut muss Wiesner unters Messer.

Der damalige Trainer Friedhelm Funkel sagte schon Anfang 2019: „Tim Wiesner, ein richtig guter Torwart, der aber jetzt wieder an der Schulter operiert worden ist. Er hat schon beide Schultern gebrochen gehabt, ist an beiden Knien operiert worden ist – mit Anfang 20. Da weiß man auch nicht, ob der überhaupt noch mal zurückkehrt. Ich wünsche es ihm natürlich.“