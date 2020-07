Kalenderblatt 6. Juli : Als Fortuna im Intertoto-Cup 1:6 verlor

Düsseldorf Vor 35 Jahren unterlag Fortuna mit 1:6 in der Intertoto-Runde bei Rot-Weiß Erfurt. Mehr als 28.000 Zuschauer waren dabei. Und auch der früherere Düsseldorfer Trainer und Spieler Uwe Weidemann, damals noch im Trikot des FC RWE.

Es war eine der erfolgreichsten Zeiten des FC Rot-Weiß Erfurt, für den Topspieler wie Jürgen „Kimme“ Heun, Martin Busse, Joseph Vlay, Seppl Hornik und Armin Romstedt aufliefen. Die Thüringer waren Sechster in der DDR-Oberliga geworden und klopften ans Tor zu den europäischen Wettbewerben. Mit Uwe Weidemann kickte ein Stürmer für den FCE, der später in Düsseldorf als Spieler und Trainer seine Brötchen verdiente.

Der FC RWE hatte zwar 1985 mehr als nur die Qualifikation für den Intertoto-Cup erreichen wollen, doch als sich dann Fortuna im Rahmen der Intertoto-Runde im Georgij-Dimitroff-Stadion vorstellte, kamen mehr als 28.000 Zuschauer. Sie erlebten am 6. Juli 1985 einen 6:1-Erfolg ihrer Mannschaft, die den Düsseldorfern von Beginn an keine Chance ließ und schon zur Pause mit 3:0 führte. Auch in den anderen Partien behielten die Erfurter meist die Oberhand, schlugen Fortuna auch im Rückspiel (diesmal mit 3:0), den niederländischen Vertreter Twente Enschede mit 4:0 und wurden ungeschlagen Erster.

Fortuna war zwar zur gleichen Zeit wie Erfurt in die Vorbereitung auf die Saison 1985/86 gestartet, sie war aber vor allem in Sachen Fitness den Ostdeutschen klar unterlegen. Dabei war sie eine Woche zuvor mit einem 4:2-Sieg über den FC Lüttich in die Intertoto-Runde gestartet. Weil Düsseldorfs Trainer Dieter Brei in Erfurt seine beste Elf aufbieten konnte, erstmals auch Neuerwerbung Kalle del Haye, hatte er mit einem solchen Debakel nicht gerechnet. Aber Düsseldorfs renommierter Hoffnungsträger bekam gegen Erfurts Verteidiger Carsten Sänger ebenso wenig ein Bein auf die Erde wie Fortuna-Torjäger Günter Thiele gegen Erfurts Abwehrspieler Olaf Berschuck. Schlimmer noch: Die beiden Recken der Gastgeber hatten neben ihrer Abwehrarbeit sogar noch die Zeit, die Treffer vier und fünf selbst zu erzielen.