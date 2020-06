Bundesliga 2019/20: Die Gewinner und Verlierer der Saison

VERLIERER

Werder Bremen: Mit Platz acht in der Vorsaison sollte es in diesem Jahr mit dem internationalen Geschäft klappen. Die Europa League wurde mutig als Ziel ausgerufen. Doch es sollte anders kommen. Den Abgang von Torjäger Max Kruse verkraftete die Elf von Trainer Florian Kohfeldt nicht und fand sich schnell im Abstiegskampf wieder. Seit dem 16. Spieltag stand der frühere deutsche Meister immer auf einem direkten Abstiegsplatz oder dem Relegationsrang. Am letzten Spieltag rettete sich Werder auf Platz 16 und darf in der Relegation auf ein versöhnliches Saisonende hoffen.