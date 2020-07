Wechsel in die Zwote : Fink bleibt bei Fortuna

Düsseldorf Er gehört zu den Publikumslieblingen bei Fortuna Düsseldorf. Oliver Fink läuft und läuft und läuft. Er bleibt dem Verein weiter erhalten, das gab die Fortuna am Donnerstag bekannt. Künftig wird der 38-Jährige Führungsspieler der U23 und folgt damit auf Andreas „Lumpi“ Lambertz.

Vor genau elf Jahren ist Oliver Fink von der SpVgg Unterhaching zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Seitdem stand er in 273 Pflichtspielen (24 Tore, 27 Vorlagen) für die Rot-Weißen auf dem Feld. In den letzten Jahren führte der gebürtige Oberpfälzer seine Mannschaft als Kapitän an und ist in seiner Zeit in Düsseldorf zum Publikumsliebling geworden. In diesem Sommer wird er seine aktive Laufbahn als Führungsspieler der U23 fortsetzen.Darüber hinaus ist mit Fink bereits eine Vereinbarung über eine Weiterbeschäftigung beim Verein nach seiner aktiven Laufbahn getroffen worden.