Ratingen : Ratinger Ferienpass ist ab sofort erhältlich

Ratingen Es gibt vergünstigte Angebote oder sogar freien Eintritt wie zum Beispiel in den Märchenzoo.

(RP) Auch in diesem Jahr trägt der Ratinger Ferienpass wieder mit vielen attraktiven Angeboten dazu bei, die Ferienzeit abwechslungsreich zu gestalten. Trotz Corona sei es gelungen, den Ferienpass anzubieten, so die Stadt.

Erhältlich ist der Ferienpass ab sofort zu den jeweiligen Öffnungszeiten an folgenden Vorverkaufsstellen: im Kino am Markt und bei Johann + Wittmer. Weitere Verkaufsstellen sind: Jugendzentrum Manege, Jahnstraße 28; Jugendzentrum Hösel, Bahnhofstraße 98; Jugendtreff Phoenix, Barbarastraße 16; Club West, Erfurter Straße 35; Abenteuerspielplatz West, Erfurter Straße 20; Café du Nord, Dorfstraße 6 sowie das Spielmobil Felix. Der Ferienpass kostet zwölf Euro (ermäßigt: 4 Euro, ab dem 2. Kind 1 Euro) und gilt für Kinder und junge Leute bis 17 Jahren. Die ermäßigten Ferienpässe gibt es in diesem Jahr nur in den Jugendzentren zu erwerben.

Gültig ist der Ferienpass in den Sommerferien bis zum 11. August. Alle einzulösenden Gutscheine sind mit „Gutschein“ gekennzeichnet. Für das Allwetterbad in Lintorf und das Freibad in Ratingen Mitte kann bis zu drei Tagen vor dem Besuch ein „0 €- E-Ticket Ferienpass“ gebucht werden.

Erwachsene haben mit diesem Ausweis keinen Zutritt. Der Kinogutschein hat Gültigkeit für einen Besuch eines Kinderfilms aus dem Kinderkino-Programm des Ratinger Kinos für nur einen Euro.

Auf der Naturbühne Blauer See findet die Aufführung „Pettersson und Findus“ nach Sven Nordquist statt. Bei einer Zuzahlung von acht Euro kann der Gutschein an der Theaterkasse der Naturbühne eingelöst werden. Wichtig ist, dass die Zuschauer sich anmelden.

Darüber hinaus gibt es vielfältige Angebote am Blauen See in Ratingen: Neben einem Gutschein für die Trampolinanlage sowie eine Scooterfahrt gibt es einen Gutschein für eine kostenlose Nutzung der Minigolfanlage am Blauen See und für einen kostenlosen Besuch im Märchenzoo.

Erweitert wird die Angebotspalette durch Gutscheine für ermäßigte Angebote am Toeppersee in Duisburg. Dort können sich die Ferienpassinhaber einen schönen Tag gestalten mit Bootfahren, Wasserski, Minigolf, Pit-Pat und Tret-Go-Kart.