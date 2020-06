Floorball : Floorballer der SSVg Heiligenhaus sind erfolgreich

Heiligenhaus Die U11 der Heljens Haie der SSVg Heiligenhaus ist NRW-Meister, die U13 Vizemeister der Verbandsliga. Kinder der Jahrgänge 2009 bis 2014 sind – sobald es die Corona-Situation wieder zulässt – zu einem Schnuppertraining eingeladen.

Durch den Corona-bedingten Saisonabbruch stehen die Heljens Haie der SSVg Heiligenhaus als NRW-Meister in der Altersklasse U11 fest. Dass sie das auch ohne Abbruch geschafft hätten, deutet ihre Bilanz an: In der Regionalliga, der höchsten Spielklasse in NRW, blieben sie ohne Punktverlust und standen zwei Spieltage vor dem regulären Ende souverän auf Platz eins. Mit deutlichen Siegen gegen die zweitplatzierten Dragons aus Bonn und einem Erfolg gegen die Dümptener Füchse aus Mülheim konnten die Haie auch gegen die direkten Konkurrenten um die Tabellenspitze überzeugen. „Natürlich wären wir lieber auf dem Platz Meister geworden als am grünen Tisch“, sagt Trainerin Tanja Lingelbach, „aber auch so ist die Meisterschaft absolut verdient. Die Kids haben eine tolle Entwicklung gezeigt.“