Ratingen : Der TV Ratingen setzt sein Kulturprogramm fort

CDU-Bundestagsmitglied Peter Beyer ordnet in einem Vortrag im November den Wahlausgang in den USA ein. Foto: dpa/Christophe Gateau

Ratingen Coronabedingt gibt es nur zwei Veranstaltungen: Einen USA-Vortrag mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Peter Beyer und eine Betriebsbesichtigung in einem Ratinger Unternehmen.

Der TV Ratingen setzt in der zweiten Jahreshälfte sein Kulturprogramm fort. Es gelten selbstverständlich die dann aktuellen Hygieneregeln. Am Samstag, 14. November, von 11 bis 13 Uhr spricht der CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Beyer am Stadionring 5 zum Thema: „Nach der Präsidentenwahl: USA quo vadis?“ Erörtert werden die Fragen: Wie ist der Wahlausgang zu verstehen? Was ändert sich und was bleibt? Wie steht es um die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland und Europa? Womit müssen wir weltpolitisch rechnen? Im Anschluss an den Vortrag können die Teilnehmer mit Peter Beyer diskutieren. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung zwingend erforderlich.