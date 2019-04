Ratingen : So kauft man faire Produkte ein

So kauft man faire Produkte ein

Ratingen Ein Workshop der Stadt befasste sich unter anderem mit den Arbeitsbedingungen.

(RP) „Freiwillig Fair – für eine global verantwortliche Beschaffung in NRW“: Unter diesem Motto stand ein Workshop, zu dem das Eine Welt Netz NRW und die Stadt Ratingen städtische Mitarbeiter, Vertreter aus Zivilgesellschaft und Politik in die Räume der VHS eingeladen hatten. Fairtrade-Towns fördern den Fairen Handel auf kommunaler Ebene und wollen somit verstärkt auch den Fokus auf die kommunale Beschaffung richten.

Mit seinen vier „Fairtrade-Towns“ Ratingen, Erkrath, Haan und Monheim am Rhein hat sich die Region Mettmann bereits auf den Weg gemacht, sich für den Fairen Handel zu engagieren. Auch Velbert hat sich um die Auszeichnung beworben, so dass sich mittlerweile schon die Hälfte der Kreisstädte zu den Zielen des Fairen Handels bekannt haben.

Nach der Auszeichnung als „Fairtrade-Town“ werden in den Kommunen Produkte wie Kaffee bereits aus dem Fairen Handel bezogen. Jedoch kann es auch bei anderen Produkten, die Kommunen benötigen – wie zum Beispiel Arbeitskleidung, Pflastersteine oder auch IT-Hardware – in der Produktionskette zur Verletzung von Arbeits- und Menschenrechten kommen. Rund 50 Milliarden Euro gibt die öffentliche Hand jährlich zur Beschaffung dieser Produkte in NRW aus.