Radverkehr : In Ratingen macht Radeln keinen Spaß

Ratingen Im Fahrradklimatest des ADFC hat Ratingen übel abgeschnitten. Dumeklemmer vergaben mehr schlechte Noten als zuvor. Grüne kritisieren Stadt.

In Sachen Radverkehr hinkt die Stadt Ratingen, die sich selbst als „fahrradfreundliche Stadt“ bezeichnet, bekanntlich weit hinter allen Standards hinterher. So war das Ergebnis des Fahrradklimatests des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) keine Überraschung. Wie in vielen anderen Orten vergaben die Radler, die an der Umfrage (wir berichteten) teilgenommen haben, schlechtere Noten als in den Vorjahren. So landete Ratingen im Städteranking von 106 Orten zwischen 50.000 bis 100.00 Einwohnern auf dem blamablen Platz 91. Im Landesvergleich langte es nur für Platz 38 von 43. Gegenüber 2016 ergibt sich sogar eine „starke Verschlechterung“. Insgesamt haben 402 Personen teilgenommen.