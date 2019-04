Ratingen : Politik will Tempo bei Tempo 30 machen

Politik will Tempo bei Tempo 30 machen

Ratingen Immerhin: Es tut sich was. Der Rat einigte sich auf ein Werkstattgespräch.

Beim Tempo 30 auf einzelnen Straßen will die Politik Tempo machen. Mit welcher Geschwindigkeit man thematisch unterwegs sein wird, ist noch offen. Der Rat hat sich jedenfalls darauf geeinigt, ein Werkstattgespräch zu organisieren. Dann soll geklärt werden, wo die Geschwindigkeitsbegrenzung sinnvoll ist.

Die Fraktion der Bürger Union (BU) hat die Erstellung eines nachhaltigen und strategischen Konzeptes zur Verkehrsberuhigung (Tempo 30) im gesamten Stadtgebiet, etwa in Wohngebieten und in der Innenstadt von Ratingen gefordert.

Seit einiger Zeit häufen sich die Anfragen aus der Bevölkerung und somit auch entsprechende Anträge der Parteien zur Beruhigung einzelner Straßenabschnitte in Wohngebieten.

Damit müssen sich die jeweiligen Ausschüsse und bei entsprechender Beschlusslage in der Folge auch die zuständigen Abteilungen der Stadtverwaltung in jedem Einzelfall beschäftigen – so die Einschätzung der Fraktion.