„Gemeinsam können wir etwas erreichen“ : Stadt Dormagen setzt vermehrt auf Klimaschutz

Lena van der Kamp ist die Klimaschutz-Managerin im Umweltteam der Stadt Dormagen. Foto: Georg Salzburg(salz)

Interview Dormagen Lena van der Kamp ist die Klima-Managerin des Umweltteams der Stadt Dormagen. Die junge Frau stellt im Interview einige Projekte ihres Teams vor.

In den vergangenen Jahren hat sich bei der Stadt Dormagen hinsichtlich den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit so einiges getan. Zu verdanken ist dies unter anderem dem engagierten Umweltteam. Das Team rund um Birke Lachnicht-Marx erarbeitet neue Projekte und Ideen, die dem Klima und der Umwelt in Dormagen zu Gute kommen. Lena van der Kamp besetzt als Klima-Managerin eine wichtige Position im Umweltteam.

Das Umweltteam der Stadt Dormagen existiert nun bereits seit rund zwei Jahrzehnten. Wie fing es damals an?

Info Wie der Umweltbereich der Stadt funktioniert Ökokonto Das Ökokonto der Stadt Dormagen ist ein Planungsinstrument, um vorsorgend Flächen und Maßnahmen zum Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft zu bevorraten. Im Rahmen eines Ökokontos kann die Stadt schon vor der Planung von Baugebieten Ausgleichsmaßnahmen durchführen und später refinanzieren.



Fairtrade-Town Dormagen wurde 2017 als Fairtraide-Town ausgezeichnet und ist damit eine von weltweit mehr als 2000 Städten, die für ihr besonderes Engagement für den Fairen Handel ausgezeichnet wurden. Diese internationale Kampagne hat zum Ziel, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Produzenten vor Ort im globalen Süden nachhaltig zu verbessern. Klimagarten Auf einem städtischen Grundstück an der Florastraße gegenüber dem Hotel Flora wurde Ende März Dormagens erster Klimagarten eröffnet. Der Klimagarten ist Teil des Projektes „Dormagen tut etwas für Insekten“ und soll einen lokalen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Lena van der Kamp Etwa zum Ende der Neunziger Jahre hat man bereits das Ökokonto bei der Stadt eingeführt und damit den Startschuss gemacht. Außerdem hat man damals am European Energy Award teilgenommen, das waren so die Anfänge.

Das Umweltteam der Stadt Dormagen gründete den Arbeitskreis „Dormagen tut etwas für Insekten“ und erzielte bereits erste Erfolge. Foto: Christina Böttner

In den vergangenen Jahren wurde das Umweltteam gefühlt wichtiger für die Stadt bzw. ist mehr ins Bewusstsein der Menschen gerutscht. Woran liegt das?

Van der Kamp Ich glaube, dass das daran liegt, dass die Themen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit in den letzten Jahren präsenter geworden sind. Das merkt man ja auch an der ‚Fridays for Future‘-Bewegung. Ich glaube, dass die Leute mehr darauf achten, was das Umweltteam der Stadt macht oder was die Stadt für die Umwelt leistet. Es ist nicht so, dass das Umweltteam jetzt unbedingt mehr macht als vorher.

Die Stadt legt immer mehr Wert auf Blühwiesen und insektenfreundliche Gärten im gesamten Stadtgebiet. Foto: Biol. Station

Können Sie die einzelnen Mitarbeiter des Umweltteam und die jeweiligen Funktionen einmal vorstellen?

Van der Kamp Birke Lachnicht-Marx leitet als Produktverantwortliche den Bereich Umweltschutz und Liegenschaften und zugleich damit auch das Umweltteam. Meine Kollegin Anke Tobies-Gerstenberg kümmert sich um die Bereiche Fairtrade-Town und Umweltpädagogik. Carsten Wienberg arbeitet schwerpunktmäßig in den Bereichen Ökokonto und Naturschutzprojekte. Ich bin zuständig für den Bereich Klimaschutz und die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Dormagen.

Welche Aufgaben erfüllt das Umweltteam?

Van der Kamp Ich nenne Ihnen gerne ein paar Beispiele: Was eigentlich über allem steht ist die Öffentlichkeitsarbeit und die Sensibilisierung von Bürgerinnen und Bürgern. Wir wollen das Umweltteam bekannt machen und die Menschen motivieren. Ich kümmere mich insbesondere um die Umsetzung und die Maßnahmen der Nachhaltigkeitsstrategie. Wir regulieren in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station die Ausgleichsflächen in der Stadt Dormagen. Dann gibt es beispielsweise noch Fairtrade-Town und den Nachhaltigkeitspreis. Dieser Preis wird alle zwei Jahre als Auszeichnung für besonderes Engagement in Sachen Umwelt- und Naturschutz in Dormagen verliehen. Dann gibt es außerdem noch den Arbeitskreis ‚Dormagen tut etwas für Insekten‘. Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie groß die Palette ist, die bearbeitet wird.

Welches Projekt kommt gerade bei den Bürgern besonders gut an?

Van der Kamp Ich denke, besonders erfolgreich und bürgernah ist der Arbeitskreis für die Insekten. Das ist momentan ein wichtiges Thema, für welches sich viele Menschen interessieren. Wir haben ganz viele Flächen insektenfreundlicher gestaltet, deutlich naturnaher und auch die Pflege ist nun eine andere. Bei dem Projekt Fairtrade-Town setzen wir auf regionale Produkte und fairen Handel. Seit 2017 sind wir offiziell zertifizierte Fairtrade-Town. Das beliebte Stadtradeln ist natürlich auch ein bürgernahes Projekt, welches immer gut bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Welche Ziele will das Umweltteam noch erreichen?

Van der Kamp Da gibt es ganz viele. Das Spannende ist ja, dass wir ständig neue Ideen haben und Anregungen bekommen. Wir haben keinen starren Projektplan, den wir abarbeiten, sondern lassen uns auch durch die Bürgerinnen und Bürger beeinflussen und schauen auch, welche Themen sie beschäftigen. Das ist das Schöne an unserer Arbeit.

Nicht jede Stadt hat ein eigenes Umweltteam, wieso legt die Stadt Dormagen Wert darauf?

Van der Kamp Den Bürgerinnen und Bürgern in Dormagen war das Thema schon immer wichtig. Es gibt sehr viele engagierte Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen und darauf hat die Stadt reagiert und will auch von städtischer Seite agieren.

Was kann und muss die Stadt Dormagen noch verbessern?

Van der Kamp Ich glaube, wir müssen es schaffen, dass wir als Stadt das Thema insgesamt als wichtiges Thema anerkennen. Es ist toll und schön, dass wir ein Umweltteam haben, aber das Ziel sollte sein, dass alle bei dem Thema mitdenken.“

Wie können die Bürger selber aktiv werden?