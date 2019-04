Ratingen : Premiere für Läufer und Schwimmer

Ratingen Schulsporttag der besonderen Art: Am 10. Juli heißt es für alle Teilnehmer schlicht „swim & run“.

(RP/köh) Ein wenig Starterspannung ist schon Monate vor dem Event zu spüren. Der VIP-Raum im Ratinger Stadion war gut gefüllt, obwohl sich weder auf dem Rasen noch auf der Laufbahn Besonderes abspielte. Das Triathlon Team Ratingen 08 (TTR) und sein Sportlicher Leiter Georg Mantyk hatten zu einem Informationsabend geladen, um ihr neuestes Projekt vorzustellen: den ersten Schulsporttag Swim&Run Ratingen, also ein Rennen kombiniert aus Schwimmen und Laufen. Entsprechend hatten sich neun Schulen darüber informieren lassen, was bei der Premiere am 10. Juli konkret auf die Teilnehmenden in und am Angerbad zukommen wird.