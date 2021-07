Fairer Handel in Wermelskirchen : „Verbraucher treffen eine Entscheidung“

„Wir machen mit“: Mitstreiter für die Kampagne „Faire Stadt“ sind immer willkommen, betont Umweltbeauftragte Brigitte Zemella. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Fakten + Hintergrund In diesem Jahr steht die Rezertifizierung zur „Fairtrade-Stadt“ an. Vieles wurde seit dem Startschuss 2014 bereits erreicht, andere Ideen liegen noch in der Schublade. Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der Steuerungsgruppe ausgebremst.