Fussball : 04/19 schielt noch weiter nach oben

Emrah Cinar (l.) macht in dieser Saison regelmäßig seine Tore für den RSV – und ist dadurch maßgeblich am Höhenflug beteiligt. Foto: rp/Benefoto

Ratingen Der Fußball-Oberligist ist nach einer Erfolgsserie Vierter. Doch mit einem Sieg in Kleve (So. 15 Uhr) soll es weiter aufwärts gehen.

Der Konjunktiv ist manchmal ein ganz schön gemeiner Wegbegleiter. Doch im Falle von Ratingen 04/19 passt er wie die Faust aufs Auge: Hätte der Fußball-Oberligist nicht den Saisonstart in dieser Spielzeit mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen so verpatzt, dann würde der Klub jetzt wohl über ganz andere Ziele reden: Hätte das Team von Trainer Alfonso del Cueto den Punkteschnitt der letzten zwanzig Partien (2) in der ganzen Saison vorgezeigt – der Klub hätte jetzt 52 Punkte und wäre Spitzenreiter VfB Homberg wenigstens ansatzweise auf den Fersen.

Ganz so leicht dürfte das jedoch nicht werden. Aufsteiger Kleve ist immerhin Zehnter, die Anfahrt ist weit – und von den kommenden acht Gegnern stehen nur Kleve und Hilden aktuell in der unteren Tabellenhälfte. „Die Jungs wollen aber jeden Sonntag gewinnen“, betont del Cueto. „Die Einstellung passt hervorragend.“

Bei Unterfangen in Kleve muss der Trainer auf Kapitän Phil Spillmann verzichten. Auch Fatih Özbayraks Einsatz ist fraglich. Er leidet wie Sergen Sezen an einer Grippe. „Phil fällt auf jeden Fall aus“, sagt del Cueto. „Bei Özbayrak kommt es drauf an. Wird er rechtzeitig fit und schafft es noch zum Abschlusstraining, könnte es reichen, damit er in Kleve spielt.“