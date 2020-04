Politik : Das sagt die Lokalpolitik zu einer möglichen Verschiebung der Kommunalwahl

Die Coronaviurs-Krise könnte auch den (kommunal-) politischen Terminplan durcheinander wirbeln. Neben einer Verschiebung der Kommunalwahl vom 13. September, die kürzlich NRW-Kommunalpolitiker gefordert haben, gibt es zudem auch die Anregung von kommunalen Spitzenverbänden, wie etwa dem NRW-Städtetag, die Wahl als eine ausschließliche Briefwahl abzuhalten.

In Düsseldorf will man dagegen zunächst sowohl am Wahltermin als auch an der offiziellen Frist zur Kandidatenaufstellung bis zum 16. Juli festhalten.