Corona-Krise : Bürgermeister dankt Mitarbeitern

Hückeswagen Für ihren Einsatz in der Corona-Krise erhalten die Verwaltungsmitarbeiter ein Präsent.

Wie viele Behörden und Unternehmen arbeitet auch die Stadtverwaltung im Moment unter ungewohnten Bedingungen. So sind ebenfalls viele städtische Mitarbeiter im Homeoffice, „aber auch die Kollegen im Rathaus und Bürgerbüro haben keinen normalen Büroalltag“, berichtet Bürgermeister Dietmar Persian. Der Publikumsverkehr ruhe, und dazu komme, dass die Corona-Krise täglich neue Herausforderungen bereithalte. So müssten etwa viele Dinge organisiert werden, die sich vor zwei Monaten wohl kaum jemand hätte vorstellen können.

Daher findet jeder Mitarbeiter an Ostern einen kleinen Gruß des Bürgermeisters auf seinem Schreibtisch: Neben einem Dankesbrief von Dietmar Persian ist eine Handcreme für die vom vielen Waschen gestressten Hände und eine handgenähte Mundmaske in dem Päckchen enthalten. Als süße Überraschung gibt es Schokoladenhasen für alle – gestiftet von Markus Byhan, Leiter des Wiehagener Edeka-Markts. „Er hat sich spontan bereiterklärt, auch ein kleines schokoladiges Dankeschön an die Kollegen der Stadt beizulegen“, berichtet Persian. „Es freut mich, dass der Einsatz meiner Mitarbeiter so wertgeschätzt wird.“