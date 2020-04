Interview mit Anna Maria Nolten : Karteikarten gibt es schon lange nicht mehr

Anna Maria Nolten ist Direktorin des Amtsgerichts Ratingen an der Düsseldorfer Straße. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Direktorin des Amtsgerichts in Ratingen spricht über ihre Arbeit – auch in Zeiten von Corona.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Bieber

Was halten Sie eigentlich von Gerichtsshows wie „Im Namen des Volkes“ oder „Richterin Barbara Salesch“ und Serien wie „Der Staatsanwalt“ oder ähnlichen Shows im Fernsehen?

Anna Maria Nolten Gerichtsshows sind mir aus eigener Kenntnis nur rudimentär vertraut. Im Gegensatz zu den von Ihnen genannten anderen Formaten, wie etwa „Der Staatsanwalt“, bei denen es sich um reine Spielfilme handelt, die ähnlich wie Arztserien in einem beruflichen Setting gedreht werden, erwecken Gerichtsshows den Anschein, es handele sich um reale Darstellungen tatsächlicher Gerichtsverfahren. Inwieweit dies tatsächlich zutrifft, vermag ich nicht zu beantworten.

Info Seit dem Jahr 2012 in Ratingen tätig Vita Anna Maria Nolten ist seit etwa acht Jahren Direktorin des Amtsgerichts. Sie wurde 1960 im Kreis Heinsberg geboren. 1991 begann sie ihre Karriere als Richterin beim Landgericht Wuppertal. Später wurde sie zur ständigen Vertreterin des Direktors des Amtsgerichts Mettmann, anschließend des Amtsgerichts Wuppertal ernannt.

Sollte es mehr Laien in deutschen Gerichten geben?

Nolten Meiner Einschätzung nach ist die sehr zu befürwortende Beteiligung von Laien durch die jetzigen gesetzlichen Regelungen im Gerichtsverfassungsgesetz im ausreichenden, aber auch im erforderlichen Maße berücksichtigt. So sind in allen Tatsacheninstanzen der Strafgerichtsbarkeit Laien (Schöffen) an der Entscheidungsfindung gleichberechtigt mit den Berufsrichtern beteiligt. Bei der Jugendgerichtsbarkeit besteht wegen des dort prägenden Erziehungsgedankens die Besonderheit, dass jeweils eine weibliche Schöffin und ein männlicher Schöffe anwesend sein müssen.

Was war Ihr „spektakulärster“ Fall beim Amtsgericht Ratingen?

Nolten Mir gefällt der Begriff „spektakulär“ ehrlich gesagt nicht. Ich habe es in der von mir geführten Jugend- und Strafabteilung natürlich häufig mit gleichgelagerten Verfahren wie Diebstahlstaten, Trunkenheitsfahrten, kleineren Drogendelikten zu tun. Aber es gibt gerade auch im Jugendschöffengericht gravierendere Taten. So hat sich mir ein Verfahren wegen des Vorwurfes des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger eingeprägt. Hier wurde durch das Jugendschöffengericht eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verhängt. Einprägsam und sehr belastend sind auch die von meinen Kollegen und mir zu verhandelnden Verfahren wegen fahrlässiger Tötungen. Hier geht es meist um Vorfälle, die sich im Rahmen des Straßenverkehrs ereignet haben. In der Regel sind diese Fälle so gelagert, dass nicht nur die Hinterbliebenen des Opfers, sondern auch der oder die Angeklagte schwer traumatisiert ist. Und dann haben wir es auch bei dem Amtsgericht Ratingen immer wieder einmal mit Prominenten zu tun, wie etwa Fußballspielern aus der ersten Bundesliga, die auf der A3, die ja durch Ratinger Stadtgebiet führt, mit hochmotorisierten Autos wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen auffallen. Derartige Vorfälle werden als Ordnungswidrigkeiten in der Bußgeldabteilung bearbeitet.

Wie definieren Sie die Rolle von einem Richter am Amtsgericht?

Nolten Ein Richter am Amtsgericht ist mit der Wahrnehmung richterlicher Aufgaben ebenso betraut wie jeder andere Berufsrichter auch. Natürlich unterscheiden sich die Aufgabenfelder teilweise von den Aufgabenbereichen der Richter der anderen Gerichte. Dies ergibt sich schon aus den gesetzlich geregelten Zuständigkeiten. Im Gegensatz zu einem Richter am Landgericht oder einem Richter am Oberlandesgericht trifft der Richter am Amtsgericht die Entscheidung stets alleine bzw. bei der Beteiligung von Schöffen als einziger Berufsrichter. Aber auch beispielsweise bei den Landgerichten wird im Zivilbereich vieles von dem sogenannten Einzelrichter, also nicht etwa im Kammerverbund entschieden.

Wie hat sich Ihre Arbeit in Zeiten von Corona gewandelt?

Nolten Der berufliche Alltag hat sich extrem geändert. Man kann es wie folgt zusammenfassen: Reduzierung des Sitzungsbetriebs und Reduzierung sozialer Kontakte innerhalb des Amtsgerichts. Dies heißt konkret, dass wir derzeit zum Schutze aller nur in ausgesuchten, besonders eiligen Fällen mündliche Verhandlungen durchführen. Sicher können einige Verfahren im schriftlichen Wege erledigt werden. Diese Möglichkeit sieht das Gesetz unter engen Voraussetzungen beispielsweise im Zivilrecht vor. Außerdem wurde der Zutritt für nicht gerichtsangehörige Personen reglementiert. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des nichtrichterlichen Dienstes haben wir zwei Teams eingeteilt, um so Kontakte untereinander und zu Dritten zu reduzieren und im Falle einer Erkrankung den Gerichtsbetrieb auf jeden Fall aufrechterhalten zu können. Sowohl über die stattfindenden Verhandlungstermine wie auch über die Möglichkeit des Zugangs zu Gericht kann man sich auf unserer Homepage tagesaktuell informieren. Uns liegt allen sehr daran, den Dienstbetrieb unter Berücksichtigung der erforderlichen Einschränkungen für den rechtssuchenden Bürger aufrecht zu erhalten. Dies alles entspricht im übrigen der bezirksweiten Regelung und dem Erlass des Ministeriums der Justiz zum Umgang mit der Corona-Pandemie vom 17. März.

Wie weit sind Sie mit der Digitalisierung generell vorangeschritten beim Amtsgericht?

Nolten Sämtliche Verfahren werden schon seit mehreren Jahren mit IT-Fachverfahren bearbeitet. Die anscheinend noch verbreitete Ansicht, die Justiz arbeite noch mit Karteikarten, ist seit Langem falsch.

Wie weit ist man mit der „Elektronischen Akte“ und dass Anträge und Klagen auch digital vom Bürger direkt an Sie gestellt werden können?