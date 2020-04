Umfrage sieht „Regierungsbonus“ : NRW-Bürger schätzen Krisenmanagement der Landesregierung

Köln Die Düsseldorfer Landesregierung bewährt sich in den Augen der Bürger im Management der Corona-Krise. Das ergab eine Umfrage in Nordrhein-Westfalen.

77 Prozent der Teilnehmer einer aktuellen Forsa-Umfrage bewerteten die Arbeit der CDU/FDP-Regierung als gut, meldet der „Kölner Stadt-Anzeiger“, der die repräsentative Umfrage mit dem „Express“ in Auftrag gegeben hatte.

Forsa-Chef Manfred Güllner sprach von einem typischen „Regierungsbonus in Krisenzeiten“, der sich auch in der positiven Bewertung von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auswirke.

74 Prozent der Befragten in Nordrhein-Westfalen machten sich große Sorgen, dass die Wirtschaft in Deutschland in der Corona-Krise Schaden nimmt, meldet die Zeitung. Deutlich positiver werde die eigene finanzielle Lage bewertet: Fast zwei Drittel der Befragten machten sich keine (27 Prozent) oder nur geringe (35 Prozent) Sorgen ums eigene Geld.