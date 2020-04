Kreis meldet : Eine weitere Tote in Wülfrath

Kreis Mettmann Im Kreis Mettmann gibt es jetzt laut Gesundheitsamt 433 Erkrankte und 128 Verdachtsfälle.

Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt für den Sonntag 433 Erkrankte und 128 Verdachtsfälle. Erkrankte gibt es in Erkrath 27, in Haan 7, in Heiligenhaus 19, in Hilden 47, in Langenfeld 64, in Mettmann 58, in Monheim 30, in Ratingen 81, in Velbert 66 und in Wülfrath 34.