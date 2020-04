Fechten : Training auf dem Dachboden statt Kampf um WM-Medaillen

Dormagen/Ratingen Die Kadetten-WM der Säbelfechter sollte Valentin Mekas bisheriger Karrierehöhepunkt sein. Stattdessen hält sich der Ratinger im elterlichen Haus fit.

Eigentlich sollte Valentin Meka in dieser Woche bei der Kadetten-Weltmeisterschaft in Salt Lake City, dem Austragungsort der Olympischen Winterspiele von 2002 im US-Bundesstaat Utah, um Edelmetall für Deutschland fechten. Doch die Folgen der Coronavirus-Pandemie beendeten den Traum des 17-Jährigen.

Statt den Abschluss seiner Kadettenzeit mit dem bisher größten Turnier seine Karriere zu krönen, hält sich der Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen sechs Wochen nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei den U17-Europameisterschaften im Dach­geschoss des elterlichen Hauses fit. Das ist sehr, sehr bitter. Den April 2020 hatte sich der gebürtige Ratinger ganz anders vorgestellt: „Ich hatte mich unfassbar gefreut, gerade da die WM in den USA stattfinden sollte“, sagt Meka. Als er sich im Februar bei der EM das Ticket für die WM sicherte, war keineswegs abzusehen, dass sein großer Traum platzen könnte. Knapp zwei Monate später ist dieser Albtraum jedoch zur traurigen Realität geworden. Für Meka doppelt bitter: Denn die Weltmeisterschaften in den Vereinigten Staaten und die anschließende Deutsche Meisterschaft wären für Meka die letzten Turniere als „Kadett“ gewesen. Ab der kommenden Saison kämpft der Fechter aus dem Dormagener Sportinternat nämlich bei den Junioren.

Grund zum Trübsal blasen ist das für den Nachwuchsfechter jedoch nicht. Seit zweieinhalb Wochen wohnt Meka wieder zu Hause bei seinen Eltern in Ratingen. Das Sportinternat am Norbert-Gymnasium Knechtsteden und der Bundesstützpunkt der Säbelfechter in Dormagen haben geschlossen. Nur diejenigen, die gar nicht oder nur sehr schwer nach Hause können, wohnen noch dort. Für Meka, der von 2011 bis 2017 für den TV Ratingen focht und mit 14 Jahren ins Dormagener Sportinternat zog, gilt das nicht. Ferien hat er trotzdem nicht. Von seinen Trainern hat er ausreichend Trainingsprogramme bekommen. Das Athletiktraining kann er weiterhin nahezu uneingeschränkt absolvieren, das Krafttraining bei seinen Eltern im Dachgeschoss. „Wir haben zu Hause eine Art Home-Gym unterm Dach. Sich fit zu halten ist also kein Problem“, berichtet Meka. Auch die Schule wird trotz der besonderen Umstände nicht schleifen gelassen. Der Oberstufenschüler des Norbert-Gymnasiums erledigt die Arbeitsaufträge der Schule zu Hause und bleibt mit den Lehrern per Online-Kurs in Kontakt.