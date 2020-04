Mit Verlegung, ohne Zuschauer? : Rad-Szene spielt Tour-Szenarien durch

Düsseldorf Während Wimbledon, Olympia und die Fußball-EM schon abgesagt oder verlegt sind, halten die Tour-Organisatoren bislang weiter an ihrem Zeitplan mit Start am 27. Juni fest. Profis und Verantwortliche überlegen schon, wie das realisierbar sein soll.

Am Osterwochenende hätten John Degenkolb, Nils Politt und Co. eigentlich überhaupt keine Zeit gehabt, über die Tour de France nachzudenken. Doch wegen der Coronavirus-Pandemie ist der für Ostersonntag angesetzte Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix längst auf unbestimmte Zeit verschoben - genauso wie alle anderen Rennen bis zum 1. Juni und damit auch der Giro d'Italia, der im Mai in Budapest hätte beginnen sollen. Und die Tour de France, die 2020 vom 27. Juni bis 19. Juli stattfinden soll? Dort ist bislang weder eine Verlegung noch eine Absage beschlossen, auch wenn das Szenario einer normalen Tour von Woche zu Woche unrealistischer scheint.