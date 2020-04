Nach Beschädigung : Ratingerin spendet neuen Pavillon

Das Zelt an der Probeentnahmestelle war von Unbekannten beschädigt worden.

(jün) Die Mitteilung über die mutwillige Zerstörung des DRK-Pavillon an der Probeentnahmestelle der Corona-Praxis Ratingen, die RP berichtete, hat eine engagierte ältere Dame sehr geärgert. Nach dem Motto „nit quake, make“ griff sie zum Hörer und rief das Ratinger DRK an.

Fast zeitgleich bot die Miteinander.Freiwilligenbörse Ratingen die vorübergehende Nutzung ihres neuen roten Pavillon an. „Neben vielen Einzelhilfen, die zurzeit auch in Ratingen geleistet werden, ist auch diese ein besonderes Zeichen für die große Solidarität in unserer Stadt. Vielen Dank!“ sagt Erhard Raßloff vom DRK Ratingen.