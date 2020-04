Kinder- und Jugendtreff „life“ auf der Brede : Der Bürgermeister am Notfalltelefon

Bürgermeister Johannes Mans saß am vergangenen Donnerstagmittag am Sorgentelefon im Kinder- und Jugendtreff „Life“ auf der Brede. Foto: Flora Treiber

Wupperorte Die Sorgen und Wünsche der Menschen in den Wupperorten sind vielfältig.

Das Notfalltelefon des Jugendtreffs „Life“ auf der Brede ist von Montag bis Freitag für die Bewohner der Wupperorte geöffnet. Die Mitarbeiter nehmen Einkaufswünsche entgegen, bieten Beratung für Familien und Jugendliche an und haben ein offenes Ohr für Sorgen während der Corona-Krise. Am Donnerstag antwortete aber nicht Leiter Jochen Pries am Telefon, sondern Bürgermeister Johannes Mans. Er saß ab 12 Uhr im Büro auf der Brede und nahm wenige Minuten später das erste Telefonat entgegen. „Ich will heute selber erleben, mit welchen Sorgen und Wünschen die Radevormwalder hier anrufen und natürlich weiterhelfen“, sagte der Bürgermeister.