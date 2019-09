Widerstand gegen A3-Ausbau : SPD fordert Deckel für achtspurige A3

Ratingen-Hösel Der Autobahn-Ausbau und eine Riesenraststätte bedrohten die Frischluftschneise.

Der Vorstand habe sich soeben neben anderen Themen insbesondere mit dem Ausbau der A3 befasst. Zuvor hatte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) im Mai bei einer Veranstaltung von CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) und Unternehmensverband Ratingen (UVR) in der SAP-Zentrale verkündet, für A3, A52 (sechs Spuren) und Rastplatz allein in Ratingen 450 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Ratingen, so Dr. Hans Kraft, ehemaliger SPD-Landtagsabgeordneter, sollte sich den Initiativen der Städte Langenfeld, Leichlingen, Hilden, Solingen anschließen, um dieses Bauwerk zu verhindern. Die Stadt Leverkusen sei erst später der Initiative beigetreten, weil man der Stadt wohl eine Einhausung der Autobahn im Zuge des Ausbaus in Aussicht gestellt habe, mutmaßt Meyer.

Meyer geht davon aus, dass der Ausbau nicht zu verhindern sei, er sei schließlich im Bundesverkehrswegeplan 2030 festgeschrieben: „Aber wir können aus der Not eine Tugend machen und die Folgen für Ratingen abmildern.“ So fordert er die Einhausung beziehungsweise Abdeckung der Autobahn zwischen Eggerscheidter Straße und Kesselströttchen: „Der Lärm wäre für fast ganz Eggerscheidt und die südwestlichen Wohngebiete in Hösel verschwunden und der Raum zwischen den beiden Ortsteilen wäre wieder erlebbar“, so Meyer.

Den SPD-Politikern ist klar, dass zur Umsetzung ihrer Forderungen „dicke Bretter“ zu bohren sind. Die sachverständige Bürgerin Hilde Pensky berichtet von ihrem verstorbenen Mann, dem SPD Bundestagsabgeordneten Heinz Pensky: „Er hat in den siebziger Jahren gegen alle Widerstände den Autobahntunnel in Birth – A44 in Velbert – durchgesetzt. Niemand hat es damals für möglich gehalten, zum Schutze der Anwohner so einen Tunnel zu bauen. Seit über 40 Jahren ist das Teilstück fertig. Das gibt Mut“, so die Seniorin der Höseler SPD.