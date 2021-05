Politik beschließt : Mehr Wohnraum im Stadtgebiet

Ratingen Der Bau von Wohnungen und Eigenheimen soll intensiviert werden. Als Flächen bieten sich die neue Mitte Breitscheid und das Goldkuhle-Gelände an.

(RP) Neuen Wohnraum schaffen – das ist in Ratingen ein Dauerthema. In den letzten Jahren betraf dies vorwiegend Einzelprojekte wie Wallhöfe oder Genossenschaftsbauten am Europaring und an der Hans-Böckler-Straße. Das soll sich nun ändern: Mit dem klaren Bekenntnis, jetzt auch für größere Flächen Baurecht zu schaffen, hatten CDU und SPD vorgelegt.