Ratingen : Mehrere Autoscheiben eingeschlagen

Ratingen In Hösel, Lintorf und Zentrum wurden bei Fahrzeuge die Sccheiben eingeschlagen. Die Polizei warnt: keine Wertgegenstände im Auto zurücklassen.

(Red) Gleich drei Fahrzeughalter erstatteten in den vergangenen Tagen bei der Polizei Anzeige, nachdem ihre Autos aufgebrochen worden waren. Auf der Kalkumer Straße in Ratingen-Lintorf wurde am Dienstag zwischen 16.30 und 17 Uhr die Scheibe auf der Beifahrerseite eines grauen Mini eingeschlagen worden. Eine Handtasche, die sich unter dem Beifahrersitz befand, wurde gestohlen. In der Handtasche befand sich eine Geldbörse mit mehreren Karten und Ausweisen.