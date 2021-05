Ratinger Politik : SPD macht sich Sorgen um die Bildung

Ratingen Fördermöglichkeiten für Schüler sollen Thema des nächsten Schulausschusses werden. Die SPD Fraktion bittet zudem um einen aktuellen Sachstand.

(RP) Durch die nunmehr über ein Jahr andauernde Corona-Pandemie mit ihren zum Teil gravierenden Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat sich die Bildungsungleichheit auch in Ratingen noch weiter verstärkt und mehr und mehr Kinder werden ihre Bildungsziele nicht erreichen können. Die Nachfrage nach Nachhilfe steigt wie auch die Kosten dafür.

„Es ist die feste Überzeugung der SPD , dass hier gegenzusteuern und bestmögliche Bildungschancen für alle zu bieten, Aufgabe aller Ebenen des Staates ist“, sagt dazu Christian Wiglow, SPD-Fraktionsvorsitzender. Daher beantragt die SPD-Fraktion zur Tagesordnung des nächsten Schulausschusses den Tagesordnungspunkt „Sachstand Umsetzung Förderangebote für Schülerinnen und Schüler wegen der Corona-Pandemie; hier insbesondere Landesförderung „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“.

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Angeboten in den Schulferien bittet die SPD um einen Sachstandsbericht der Verwaltung zum Umsetzungs- und Planungsstand, ergänzend zum laufenden Schulbetrieb. In diesem Zusammenhang soll auch dargestellt werden, wie die Angebote nach dem Bildungs- und Teilhabepaket eingesetzt werden, um pandemiebedingte Lernrückstände zu kompensieren.

Das Schulministerium NRW hat am 9. März die Förderrichtlinien für die „Extra-Zeit zum Lernen in NRW“ veröffentlicht. Durch diese außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote will das Land NRW die individuellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Schüler ausgleichen. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt dafür insgesamt 36 Millionen Euro zur Verfügung.