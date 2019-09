Heiligenhaus : Zwei Altpapiercontainer an Kindergarten angezündet

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

(RP) Auf dem Hinterhof eines Kindergartens an der Rhönstraße in Heiligenhaus haben am Dienstag zwei Altpapiercontainer aus Metall gebrannt. Zeugen alarmierten gegen 21.40 Uhr Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, konnte jedoch eine starke Beschädigung an den Containern nicht mehr verhindern.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zur Tatzeit wurden zwei männlichen Personen in unmittelbarer Nähe des Tatorts gesichtet, die sich fluchtartig vom Brandort in Richtung der dortigen Supermärkte entfernten. Die Männer wurden wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, kurze, dunkle Haare, einer trug weiße Kleidung, der andere trug dunkle Kleidung.