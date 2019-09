Gesundheit : Emil hat gleich mehrere Schutzengel

Der kleine Junge war vom Baugerüst viereinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

(RP) Ein ganz gewöhnlicher Freitagmorgen in Heiligenhaus: Emil spielt im Hause seiner Eltern. Der kleine Wirbelwind kann schon sehr gut laufen und möchte alles entdecken, was um ihn herum passiert..

Die junge Familie hat ein Baugerüst vor dem Balkon in der ersten Etage, da dieser zurzeit renoviert wird. Das Gerüst ersetzt das Geländer des Balkons. Zu Emils Schutz lassen die Eltern immer die Rollos an der Seite des Fensters herunter. An diesem Tag jedoch ist ein kleiner Spalt geöffnet, um ein wenig Luft in das Zimmer zu lassen. Emil ist die ganze Zeit unter Aufsicht, aber trotzdem passiert das Unfassbare: Emil zwängt sich durch den kleinen Spalt des Rollos und läuft auf den Balkon, klettert auf das Baugerüst und stürzt viereinhalb Meter in die Tiefe. Das Ganze passiert innerhalb weniger Sekunden.