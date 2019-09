Ratingen : Lintorf: Zeugin ertappt Ladendieb

(RP/kle) Eine aufmerksame Zeugin hat am vergangenen Montag in einem Drogeriemarkt an der Speestraße einen Ladendiebstahl vereitelt. Ein polizeibekannter Mann hatte versucht, Waren im Wert von über 500 Euro zu stehlen.

Gegen 12.40 Uhr hatte die Kundin beobachtet, wie sich ein 30 Jahre alter Mann diverse Parfümartikel in die Taschen seines Mantels steckte. Als sie ihn daraufhin ansprach, versuchte er, fluchtartig das Geschäft zu verlassen. Gleich mehrere Kunden bekamen den Vorfall mit – gemeinsam verhinderten sie, dass der Mann weglaufen konnte. Sie alarmierten die Polizei und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Bei der Kontrolle seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass es sich bei dem Ladendieb um einen 30-jährigen Ratinger handelte, der in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Diebstahlsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde zur Wache gebracht. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.