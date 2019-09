Heiligenhaus : Die „Gute Stube“ der Stadt putzt sich heraus

Heiligenhaus In den Sommerferien wurden Teile des renommierten Hotels und Restaurants saniert. Die Eigentümer investieren rund 300.000 Euro.

Noch sind die Arbeiten im Waldhotel in vollem Gange, aber in wenigen Tagen sollen die Umbaumaßnahmen im Heiligenhauser Hotel und Restaurant abgeschlossen sein. Und mit dem, was sich bisher getan hat, ist Mitinhaber Frank Wegener sehr zufrieden. Der Unternehmer, der vor knapp zwei Jahren die Leitung der Eigentümergesellschaft von seinem Vater übernahm, hat die meiste Zeit während der Projektes vor Ort verbracht und blickt zufrieden auf die neue Bar. Wie die gesamte Familie hat auch er das Hotelfach gelernt und war zuletzt Hoteldirektor in Südfrankreich, wo er als gebürtiger Franzose noch sehr viele Kontakte hat.