Benefizveranstaltung : Fische und Seepferdchen beim 2. Höseler Fischmarkt für die DKMS

Ratingen-Hösel Getöpferte Meeresbewohner werden zugunsten der DKMS verkauft.

(RP) Der Ofen läuft Tag und Nacht für den 2. Höseler Fischmarkt am Sonntag, 15. September, 14 bis 17, Uhr: Im Garten von Familie Mause, Am Adels 30. Insgesamt werden 120 getöpferte Fische und Seepferdchen zu Gunsten der DKMS verkauft. DKMS steht für Deutsche Knochenmarkspenderdatei und vermittel. Die DKMS gemeinnützige GmbH vermittelt Stammzellspenden an Patienten, die an Blutkrebs erkrankt sind und gibt ihnen dadurch eine neue Lebenschance.