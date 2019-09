Ratingen : Zwei Tage lang geht es um Klimaschutz

In der Stadthalle wird es am 16. und 17. September wichtige Impulse geben. Mehr als 1000 Schüler sind dabei.

Es ist das beherrschende Thema – und es geht wirklich alle an. Es gibt bereits zahlreiche Klima-Initiativen und -Projekte in der Stadt. Doch die globale Entwicklung zeigt, dass man noch sehr viel stärker den Fokus auf den dramatischen Wandel im Bereich Umwelt und Natur lenken muss. Und auch in den kommunalpolitischen Gremien ist das Thema längst angekommen (die RP berichtete bereits).