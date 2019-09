Heiligenhaus : Frauentreffen in Heiligenhaus

Freundinnen aus den Partnerstädten haben sich fürs Wochenende angemeldet.

Sieben Frauen aus Mansfield und sieben aus Meaux werden am Freitag, 6. September, von ihren Gastgebern vom Flughafen Düsseldorf abgeholt. 14 Frauen aus Heiligenhaus, darunter zwei neue, werden die Gäste beherbergen und bewirten. Logistisch ist das mal wieder eine Herausforderung für Uschi Klützke, Initiatorin dieses Austausches . Am Freitagmittag gibt sie eine Welcomeparty, abends fahren alle in Autos nach Velbert ins Schloss Hardenberg zum Benefizkonzert Pop meets Classic, am Samstag geht es nach Neuss zur Museumsinsel Hombroich, das Abendessen mit Spezialitäten der 14 Heiligenhauser Damen wird diesmal bei Elisabeth Lux eingenommen, es wird gesungen mit Akkordeonspielerin Sigrid Bolder.