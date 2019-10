Fair Trade Woche : Gute Perspektiven für fairen Handel

Team Ratingen: Für den Fairen Markt zogen Akteure der Stadtverwaltung, des Netzwerks Ratingen.nachhaltig, des zukünftigen Ratinger Unverpackt-Ladens, Eine-Welt-Initiativen, die Kaffeerösterei und Einzelhändlerinnen, die Faire Mode im Angebot haben, an einem Strang. Foto: RP/Voigt/Stadt Ratingen

Ratingen Die Bilanz des Aktionsprogramms 2019 erfreut die Organisatoren. Ideen für nächstes Jahr gibt es reichlich.

(RP) Mit dem „Fairen Textilmarkt“ fanden die „Fairen Wochen“ auf dem stimmungsvollen Kirchvorplatz St. Peter und Paul in Ratingen ein stürmisches, aber furioses Ende. „Trotz des Wetters kamen viele interessierte Gäste und konnten sich an den Ständen der Ausstellerinnen mit Fairer Mode davon überzeugen, dass fair produzierte Textilien eine tolle Qualität haben und auch preislich durchaus mit konventioneller Ware mithalten können“, freute sich Julia Merkelbach vom Netzwerk Ratingen.nachhaltig.

Das breite Angebot - von angesagten „Hoodies“ über schicke Blusen und wärmende Schals - wurde noch ergänzt durch Infostände des in Kürze öffnenden Geschäfts „Local Unverpackt“ sowie des Netzwerks Ratingen.nachhaltig und der Fairtrade-Stadt Ratingen. Besonders bei Kindern war auch der Textildruckstand gefragt. So konnte man nicht nur die neue Fair-Trade-Ratingen-Taschen erwerben, sondern sich auch eigene Faire Textilbeutel gestalten. Natürlich durfte auch Fairer Kaffee, am Samstag angeboten durch die Ratinger Rösterei Rosendahl, nicht fehlen.