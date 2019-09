Ratingen : Faire Produkte im ehemaligen Kirchenladen

Ratingen (RP) Noch bis Samstag, 28. September, öffnet im Rahmen der Ratinger „Fairen Wochen“ der ehemalige Kirchenladen an der Lintorfer Straße 18 täglich von 10 bis 18 Uhr (Samstag von 10 von 14 Uhr) seine Türen: Ratinger Ehrenamtliche verschiedener Weltladeninitiativen aus Lintorf, Ost, West, Hösel und Homberg betreuen an insgesamt sechs Tagen den „Pop-Up-Store“, präsentieren und verkaufen ihr buntes Sortiment und informieren bei einer Tasse mit Fairem Kaffee über die Hintergründe von Fair-Trade und die Möglichkeiten einer Mitwirkung.

Zum Finale der „Fairen Wochen“ findet in Ratingen auf dem Kirchvorplatz St. Peter & Paul am Samstag von 10 bis 14 Uhr ein Fairer Textilmarkt statt. „Gerade in der Textilindustrie sind viele Frauen durch die Missachtung sozialer Rechte besonders betroffen“, so Lena Steinhäuser, Projektkoordinatorin Kommunale Entwicklungspolitik.