Ratingen : Neue Rathaus-Kantine ist für alle da

Gestern ging die Gastronomie offiziell in Betrieb. Die Räumlichkeiten an der Minoritenstraße sind zwischen acht und 14 Uhr geöffnet.

Mahlzeit! Am heutigen Mittwoch gibt es laut Karte einen herzhaften Möhreneintopf mit Frikadelle. Rathaus-Mitarbeiter zahlen dafür 6.20 Euro, Bürger, die nicht in der Verwaltung tätig sind, 7.30 Euro. Es ist also angerichtet in der neuen Kantine des Rathauses, die zum gestrigen offiziellen Start regen Besuch hatte: Die Stadtspitze schaute sich um, einige Mitarbeiter begutachteten die neue Karte und die frisch hergerichteten Räumlichkeiten, die zum Essen und Verweilen einladen sollen.