Ausstellung : Im Museum sind bald die Schlümpfe los

Heiligenhaus (RP) Sie sind ziemlich klein, blau, mit weißer Mütze, weißer Hose und einem Stummelschwanz, bei dem bis heute nicht überliefert ist, wozu dieser eigentlich dient. Alle sind gleich, bis auf einen, der hat eine rote Mütze und Hose und einen weißen Bart.

Millionen Menschen weltweit kennen und lieben sie, mal unter dem Namen Schtroumpf oder Smurf oder Pitufo oder Puffo oder hierzulande als Schlumpf. Was ursprünglich mal als Nebenfiguren für ein Abenteuer in „Johann und Pfifikus“ für das belgische Spirou Magazin von dem Illustrator und Autor Pierre Culliford, alias Peyo, erdacht war, entwickelte sich in kurzer Zeit als Publikumsliebling. Aus den kleinen Kerlen wurden Hauptdarsteller auf internationaler Bühne.