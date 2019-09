Beim Kongress in Köln : Fairer Handel: Preis und 10.000 Euro für die Stadt

Beim Kongress in Köln

Die Stadt Dinslaken hat beim Kongress „fair begegnen – fair gestalten“ in Köln einen Sonderpreis erhalten. Foto: Stadt Dinslaken

Dinslaken Die Stadt Dinslaken hat beim Kongress „fair begegnen – fair gestalten“ in Köln im Rahmen des Wettbewerbs „Hauptstadt des Fairen Handels 2019“ einen Sonderpreis erhalten. Ausgezeichnet wurde die Stadt für ihre Aktivitäten rund um ihr Zehnjähriges als „Fairtrade Town“.

Der Wettbewerb zeichnet seit 2003 Kommunen aus, die sich für den Fairen Handel und Faire Beschaffung einsetzen. „Auffällig waren dieses Mal die Maßnahmen in vielen Kommunen, die Schritte zu Fairem Handel und Fairer Beschaffung nachhaltig strukturell zu verankern. Sehr erfreulich“, so Michael Marwede von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt der Engagement Global gGmbH – Service für Entwicklungsinitiativen, die den Wettbewerb im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) durchführt.