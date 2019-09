Ratingen : Faire Wochen zeigen Modisches

Die Organisatorinnen präsentieren Mode – das war der Auftakt zu den Fairen Wochen in Ratingen. Mit einer Kino-Matinee geht es am Sonntag weiter. Foto: RP/Stadt Ratingen/Blazy

Die Textilwirtschaft weltweit ist nur eines von zahlreichen Themen, die in Ratingen im Blickpunkt stehen.

(RP) Im gut besuchten Medienzentrum eröffnete Birgit Wilde die Ausstellung „Ich mache Deine Kleidung! Die starken Frauen aus Süd-Ost-Asien“ im Rahmen der „Fairen Wochen“ Ratingen. Selbst lange Jahre in der internationalen Bekleidungsindustrie tätig, konnte die Referentin anschaulich in ihrem Vortrag die komplexen Zusammenhänge in der textilen Produktion als auch die häufig vorherrschenden Missstände in den Arbeitsbedingungen anschaulich darstellen.